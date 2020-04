Exclusief voor abonnees Ruim 230.000 gebruikers voor leerplatform Bingel, 21.000 voor Diddit 21 april 2020

Minstens 230.884 gebruikers hebben gebruikgemaakt van het digitale leerplatform Bingel voor het lager onderwijs. Voor Diddit, het leerplatform van het secundair, ging het om zeker 21.892 gebruikers. Dat meldt leermiddelenmaker VAN IN . Volgens VAN IN verzestienvoudigde het aantal gebruikers van Bingel ten opzichte van de laatste maandag voor de lockdown, 9 maart. Tegenover de eerste dag na de paasvakantie vorig jaar ging het zelfs maal 25. Bij Diddit verzestienvoudigde het aantal gebruikers tegenover die dag. Verschillende digitale leerplatformen kampten met technische problemen door de drukte. Ook bij Bingel was er in de voormiddag even vertraging bij het inloggen. Bij Diddit werden geen problemen gemeld. VAN IN zegt dat het al 100.000 euro heeft geïnvesteerd om het sterk verhoogde activiteitenniveau te ondersteunen.

