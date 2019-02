Ruim 2% winst Onze virtuele portefeuille 23 februari 2019

Precies drie weken geleden hebben we hier een virtuele portefeuille samengesteld voor een dynamische belegger. Dat gebeurde op basis van de adviezen van analisten van banken en vermogensbeheerders. Onze virtuele 10.000 euro hebben we toen verspreid over zeven verschillende aandelen: AB Inbev, Axa, Bayer, Galapagos, Kion Group, Total en Umicore. Vandaag staat die virtuele portefeuille op een winst van ruim 2%*. Dat is ongeveer evenveel als de Bel20 de voorbije drie weken is gestegen. Zes van de zeven aandelen staan op winst, met Kion Group (+6%) en Axa (+3,5%) als uitschieters. Umicore (-1,5%) staat op verlies. Het aandeel kreeg twee weken geleden een flinke klap nadat het de groeiverwachting voor dit jaar had getemperd. Sindsdien is het aandeel weliswaar al wat hersteld.

