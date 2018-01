Ruim 2.600 Belgen verklikken kennis bij de fiscus 00u00 0

2.643 Belgen hebben vorig jaar een buur, familielid of collega 'verklikt' bij de belastingdienst. Het aantal meldingen blijft de laatste twee jaar ongeveer stabiel. Tussen 2009 en 2015 werd er nog een stijging van meer dan 500% opgetekend. De tips komen bij de FOD Financiën binnen via de belastingdienst, via het contactcentrum en via controleurs, maar ook via e-mail of per post. Bij elke verklikking wordt systematisch een dossier geopend. "Daarna gaan we na of er genoeg elementen zijn om een controle uit te voeren." (PhG)