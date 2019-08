Exclusief voor abonnees Ruim 14.500 scholieren vragen proefabonnement De Lijn aan 22 augustus 2019

00u00 0

Voor het tweede jaar op rij laat De Lijn Vlaamse scholieren die in september aan het eerste middelbaar beginnen de hele maand kosteloos met bus en tram reizen. 14.513 scholieren hebben via het online platform ingetekend op het gratis probeerabonnement. Dat is ruim 22% van de 64.533 scholieren die werden aangeschreven. Met het Buzzy Pazz-proefabonnement ter waarde van 33 euro kunnen ze onbeperkt de bus of tram nemen, ook in het weekend en voor andere verplaatsingen dan naar school. Volgens de vervoermaatschappij heeft één op de drie Vlaamse scholieren tussen 12 en 17 jaar een De Lijn-abonnement.