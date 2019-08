Exclusief voor abonnees Ruim 1.000 snelheidsduivels rond Rally van Staden 21 augustus 2019

In de aanloop naar de Rally van Staden heeft de politie van de zone Arro Ieper op woensdag en donderdag 1.150 snelheidsovertreders geflitst. Op woensdag reed 16% van de 4.000 gecontroleerde voertuigen te snel, op donderdag 17% van 3.000 auto's. Eén laagvlieger slaagde er op woensdag in 141 km/u op de teller te halen in bebouwde kom. De politie schreef nog een dertigtal andere processen-verbaal voor niet-gordeldracht, drugs en technische inbreuken uit. (LSI)