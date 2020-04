Exclusief voor abonnees Ruim 1.000 corona-pv's per dag 14 april 2020

Sinds de invoering van het samenscholingsverbod op 18 maart heeft de politie al 27.389 processen-verbaal opgesteld. Dat zijn er gemiddeld meer dan 1.000 per dag - met de nuance dat het aantal pv's elk weekend oploopt tot ver boven de 5.000. Cijfers van het voorbije paasweekend heeft de federale politie nog niet, of slechts heel voorlopige: 1.219 pv's. "Het reële aantal zal veel hoger liggen, want we krijgen vanop het terrein het signaal dat veel burgers zich lakser gedragen ten opzichte van de coronamaatregelen", zegt woordvoerster Sarah Frederickx. Meer dan de helft van de overtreders is jonger dan 30 jaar. (BJM)