Ruilhandeltje in naaktfoto's van minstens 142 Belgische meisjes 13 april 2018

Minstens 142 Belgische meisjes, zowel minder- als meerderjarigen, zijn het slachtoffer geworden van een groepje voyeurs bestaande uit hackers en ex-vriendjes. Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse en Belgische journalisten in navolging van een HUMO-artikel over wraakporno. Via gamingplatform 'Discord' raakten de journalisten met behulp van een Nederlandse pornoactrice in een database met meer dan 5.000 Belgische naaktfoto's en -video's. Het Brusselse parket is een onderzoek gestart. Voorlopig zijn geen verdachten geïdentificeerd. (KSN)