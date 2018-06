Ruilhandel met gevangen IS'ers en deze vrouwen staan op de eerste rij Guy Van Vlierden

07 juni 2018

05u00 0 De Krant Syrische Koerden die IS'ers gevangen houden beginnen die terug te sturen naar de terreurgroep. Dat gebeurde al met Nederlandse vrouwen en kinderen. Als er Belgen volgen, staan Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal - de twee IS-weduwen die al smeekten om terug naar België te mogen - wellicht op de eerste rij.

De Duitse krant 'Bild' pakte gisteren uit met een nota van de Belgische Staatsveiligheid, waarin die op 24 april berichtte dat de Syrische Koerden gevangengenomen IS'ers naar de terreurgroep teruggestuurd hebben. Het zou gaan om vrouwen en kinderen die in de vluchtelingenkampen van Al-Roj en Al-Hol verbleven en per bus zijn teruggebracht naar wat er rest van het IS-gebied. De Koerden dreigden daar al langer mee, zeggend dat zij niet in staat zijn om zich over de IS'ers te blijven ontfermen en dat hun landen van herkomst dat maar moeten doen. Daar komt nu nog een stimulans bij: ze kunnen de IS'ers ook ruilen tegen Koerdische strijders die IS gevangen houdt.

De Belgische veiligheidsdiensten hebben nog geen weet van IS'ers uit ons land die door de Syrische Koerden naar de terreurgroep teruggestuurd zijn, maar zo'n ruil zou wel al met twee Nederlandse vrouwen zijn gebeurd, die 'uitgeleverd' werden in ruil voor tien Koerden. In zeker één geval gebeurde dat tegen de wil van de vrouw. Het zijn duidelijk niet de Koerden die beslissen wie er teruggaat, maar de terreurgroep die haar eisen stelt. Daardoor lopen de Antwerpse weduwen Wielandt en Abouallal volgens ingewijden veel kans om bij de volgende lichting te zijn. Zij namen de Belgische autoriteiten al twee keer te grazen met hun vertrek, waardoor hun terugkeer naar IS een symbolische zege zou zijn. Een mooie propagandazet ook, want IS kan dan beweren dat het wél omkijkt naar vrouwen en kinderen die België laat stikken. De families van de twee weduwen hebben Justitie gedagvaard omdat België niets voor hen doet.

Moordmachine

Vraag die bij dit alles rijst, is wanneer de vrouwen en de kinderen het gevaarlijkst zullen zijn. In 'Humo' kwam deze week een Nederlandse moeder aan het woord die zich uitsprak tegen de terugkeer van haar dochter met vier kinderen. "Ik vrees dat de oudste een moordmachine zal worden of dat al is", verwees ze naar de trainingskampen die IS ook voor jonge kinderen heeft. "Als ze die kinderen terughalen, dan wordt het gevaar op aanslagen heel groot." Child Focus, dat de terugkeer van zulke kinderen bepleit, redeneert andersom. "Als die kinderen in IS-gebied opgroeien met een nog grotere haat tegenover het Westen en België, dan zijn ze pas écht een gevaar voor onze samenleving", klinkt het daar.