14 juli 2018

Smakeloos en beledigend. Zo omschrijft de woordvoerder van Jean-Claude Juncker de insinuaties als zou zijn baas dronken zijn geweest op de NAVO-top. Dronkenschap! Hoe dúrft iemand de onbesproken voorzitter van de Europese Commissie daarvan te verdenken? Nee, rugpijn was het die Juncker deed wankelen. En die hij met de hulp van enkele NAVO-bondgenoten moedig verbeet. Niet met een van pijn vertrokken gezicht. In zijn ogen meende je zelfs een zweem van gelukzaligheid te zien, maar dat zal gezichtsbedrog zijn geweest. Rugpijn, it is.

