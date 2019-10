Exclusief voor abonnees RUGBY 21 oktober 2019

Zuid-Afrika heeft zich als vierde en laatste land geplaatst voor de halve finales van het WK in Japan. In Chofu versloegen de Springboks het gastland met 26-3. Zondag speelt Zuid-Afrika in Yokohama om een plaats in de finale tegen Wales. Dat vloerde eerder op de dag Frankrijk met 20-19.