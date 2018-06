Rugblessure Marcelo door te zachte matras? 29 juni 2018

00u00 0

Misschien dat de Brazilianen op het volgende WK de Belgen achterna moeten en hun eigen matrassen meebrengen. Toch als de theorie van Rodrigo Lasmar, dokter bij de Seleçao, klopt. De rugblessure van Marcelo werd volgens hem mogelijk veroorzaakt door een zachte hotelmatras. De linksachter werd woensdag wegens rugpijn in de wedstrijd tegen Servië al na tien minuten vervangen. "Misschien heeft de blessure te maken met een zachtere hotelmatras", stelde Lasmar. "Zijn ruggengraat deed pijn. Het is te vroeg om te zeggen wat de komende dagen zal gebeuren." Gisteren kon Marcelo alvast rusten, want bondscoach Tite gaf zijn spelers een dag vrijaf. Maandag neemt Brazilië het in de achtste finales op tegen Mexico.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN