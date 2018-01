Rug remt Cant (even) af 00u00 0

Sanne Cant leek vlotjes door te gaan op haar elan. Na haar 100ste profzege op tweede kerstdag in Heusden-Zolder, volgden al snel nummer 101 in Loenhout en 102, in Diegem, waar ze afrekende met de Française Pauline Ferrand-Prévot en zich in het Superprestigeklassement op een gedeelde leidersplaats hees met Maud Kaptheijns (77 punten). "Maar uitgerekend in Diegem schoot tijdens de cross plots iets in mijn rug", aldus de wereldkampioene. "De vraag was hoelang die in Baal zou standhouden. Geen veertig minuten, zo bleek. Want vanaf halfweg cross begaf hij volledig." Cant repte zich na een mooie remonte nog op karakter naar een 4de plaats. Vandaag reist ze met Mathieu van der Poel mee af naar Benicassim, voor een tiendaagse stage.

