Rug houdt Teuns van meer 18 maart 2019

00u00 0

Zeventiende, op 7:37 van Bernal. Kon beter, vond Dylan Teuns. Ware het niet dat hij zaterdag de Col de Turini op moest met een geblokkeerde rug, een euvel dat hem ook in de openingsfase van Parijs-Nice al parten speelde. "Conditioneel is alles oké, maar mijn lichaam wilde gewoon niet mee", zuchtte hij. "Ik wist dat de klim mogelijk iets te zwaar kon zijn voor me, maar zes minuten toegeven op Bernal en co. was van het goeie te veel." Teuns probeerde na een oplapbeurt van de osteopaat nog iets te maken van de slotetappe. Dat lukte redelijk: achttiende op slechts 0:26 van Izagirre. (JDK)