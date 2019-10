Rudy ging 1.200 keer op prostitueebezoek: “Voor elke keer gemiddeld 100 euro. Reken maar uit”

De Krant

Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. Redactrice Sabine Vermeiren luistert elke week naar een Vlaming die wél praat. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Vandaag: Rudy’s vrouw was acht maanden zwanger en het huwelijk nog pril toen hij in de zomer van 1984 tussen de lakens van een prostituee belandde. Rudy had het te pakken: hij liep het ‘wandelvirus’ op. Zijn kinderen zijn nu volwassen en zijn huwelijk duurt al 37 jaar, maar Rudy heeft de prostituees nog altijd niet afgezworen. Al meer dan duizend bezoeken. En de teller loopt. “Ik ben een goeie echtgenoot, een deugdelijk vader, een fijne opa. Maar 1 % in mijn mind klopt niet.”