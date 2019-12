Exclusief voor abonnees Rudy Demotte (PS) geeft paars-geel doodsteek, Van Quickenborne: "Nul respect voor informateurs" 18 december 2019

"De PS en de N-VA samen, dat is onmogelijk." Voor zover dat nog niet duidelijk was, heeft PS-kopstuk Rudy Demotte paars-geel nu helemaal opgeborgen. "Onder de voorwaarden die er nu liggen, absoluut niet", zette Demotte zijn woorden nog kracht bij op Radio 1. "De informateurs (Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR), red.) verliezen hun tijd", aldus Demotte. Volgens Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft Demotte "nul respect" voor Coens en Bouchez. Het is allemaal overbodig tijdverlies, meent Demotte, want in zijn rapport - hij was samen met Geert Bourgeois (N-VA) een tijdlang informateur - bleek al dat een regering met PS en N-VA onmogelijk was. "Gedurende vier maanden hebben we onderzocht of een coalitie (met N-VA) mogelijk was. In het verslag van Geert Bourgeois en mezelf staat op het einde te lezen: de inhoudelijke verschillen zijn zodanig groot dat het niet mogelijk is om een volgende fase op te starten. Dat is zeer duidelijk."

