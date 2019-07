Exclusief voor abonnees Rudi Vranckx reist naar oorlogsgebied... ná de oorlog 24 juli 2019

Oorlogsjournalist Rudi Vranckx (59) werkt volop aan een nieuw programma voor Eén. In 'Tussen oorlog en leven' trekt hij - telkens met twee reisgezellen - naar plaatsen waar de oorlog net is gaan liggen. Dat heeft hij zelf meegedeeld op Twitter. In een filmpje is de VRT-journalist te zien in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. "Ik ga jullie meenemen langs de conflicten van onze tijd, die onze wereld verscheuren", spreekt hij z'n kijkers toe. "Misschien zal ik dat proberen te doen met beelden die je nooit zal vergeten, die in je hoofd geprent staan, die we allemaal kennen. Waar we naartoe gaan, dat kan ik nog niet vertellen. Je ziet daar staan Rome, Milaan, Tenerife, ... Dat is het allemaal niet. Het is een verrassing. Ik ga ook telkens twee speciale gasten meenemen. Mensen die ik heel erg respecteer. Ik hoop dat we samen kunnen tonen dat in oorlog mensen altijd overleven. Als er iets is dat ik geleerd heb, dan is het dat wel. En ik hoop ook een beetje dat zij mij van alles gaan leren. Maar wie dat zijn, zien we later." Wanneer het programma exact te zien is op tv, is voorlopig nog niet bekend.

