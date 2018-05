Rudi Mariën stapt niet volledig uit Biocartis 22 mei 2018

Ondanks de verkoop van 2 miljoen aandelen van Biocartis, is Rudi Mariën, één van de belangrijkste investeerders in de Belgische biotech, niet van plan om zijn resterend belang (3,9%) te verkopen. In een interview met 'De Tijd' geeft Mariën aan dat de verkoop te maken heeft met het "gezond beheer van zijn vermogen en zijn portefeuille". "Het is geen blijk van wantrouwen in Biocartis", zegt hij. "Ik heb niet de intentie om de aandelen die in mijn portefeuille overblijven, te verkopen. Ik behoud het volste vertrouwen in het management, net als in de vernieuwde raad van bestuur. Ze zetten nu vol in op de exploitatie en fabricatie van diagnostische kits."

