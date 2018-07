Rubens = porno dus gaat in museum de 'naaktpolitie' ervoor staan 23 juli 2018

Omdat Facebook meesterwerken van Vlaamse schilders als Rubens, Bruegel en Van Eyck censureert - "te bloot" - heeft Toerisme Vlaanderen de 'naaktpolitie' ingeschakeld in een museum. Die voorkomt in het Rubenshuis in Antwerpen dat bezoekers naar de naakte figuren op de schilderijen kunnen kijken. In een filmpje, dat als ludiek protest bedoeld is, is te zien hoe 'FBI-agenten' mensen de ogen bedekken, voor hen staan om de werken van het zicht te onttrekken, of hen aanmanen om het museum te verlaten. "Onze Vlaamse meesters verleiden elk jaar honderdduizenden mensen om Vlaanderen te bezoeken. Helaas is het promoten van ons erfgoed niet mogelijk via de populairste sociale media. Onze kunst wordt geklasseerd als onfatsoenlijk en zelfs pornografisch. Jammer", zegt Toerisme Vlaanderen, dat samen met enkele musea ook een open brief schreef aan topman Mark Zuckerberg. Facebook heeft hen nu uitgenodigd op de koffie. Het sociale netwerk weerlegt dat het naakt op kunstwerken in gewone posts zou censureren of verwijderen. Voor advertenties zijn de regels wél strenger, en daar is ook artistiek naakt in veel gevallen verboden, klinkt het.

