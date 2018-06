Ruben Vanlamsbroeck wint Houten Bal 19 juni 2018

00u00 0

Ruben Vanlamsbroeck (26) is de winnaar van onze wedstrijd om de Houten Bal. Voetballiefhebber, supporter van Club Brugge. "En van Barcelona als ik een ploeg moet kiezen uit het buitenland", zegt hij. "Meteen de reden dat ik meedeed aan de wedstrijd. Vanaf het moment dat het eerste artikel verscheen in jullie krant, stuurde ik een sms. (lacht) Die euro was het waard. En voilà, ik ben de gelukkige winnaar. De bal zal alleszins een mooi plaatsje krijgen bij mij thuis." (FDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN