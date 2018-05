Ruben Van Gucht speelt zichzelf in nieuwste Jommekesverhaal 23 mei 2018

Ruben Van Gucht (32) ziet een jongensdroom in vervulling gaan. In het nieuwste Jommekesverhaal heeft de sportjournalist een rolletje beet. Als zichzelf weliswaar, ook al lijkt hij - met zijn strooien dakje - een beetje op de sympathieke stripheld. Van Gucht speelt mee in 'FC Beestenboel', een kortverhaal in 'Jommekes Beestig Leuke Voetbalboek'. Een grote eer, klinkt het. "Als kind was ik een grote fan van Jommeke", zegt Ruben. "Ik herinner me nog levendig dat ik in mijn kamer heel wat stripalbums heb verslonden." 'Jommekes Beestig Leuke Voetbalboek' wordt uitgegeven door Ballon Media naar aanleiding van het WK, en ligt vanaf 30 mei in de winkel. (CD)

