Rubberbootjes botsen frontaal: 20 Nederlanders belanden in de Schelde 06 april 2019

00u00 0

Tijdens een bedrijfsuitje van een Nederlands bedrijf op de Schelde in Antwerpen zijn gisteravond twee zodiacbootjes frontaal tegen elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde iets na 18 uur, ter hoogte van het Steen. "Een twintigtal mensen belandde in het water", zegt Kristof Geens van de Antwerpse brandweer. "De hulpdiensten haalden iedereen er zo snel mogelijk uit. In een veldhospitaal op Linkeroever kregen ze de eerste zorgen, om hen nadien - in volgorde van ernst - naar verschillende ziekenhuizen in de regio te brengen."

