RTL stopt samenwerking met opiniemaakster na kritiek op 'gilets jaunes' 28 november 2018

De Franstalige commerciële omroep RTL zet de samenwerking met opiniemaakster Emmanuelle Praet (foto) stop. Praet werd zondag geschorst, nadat ze in het debatprogramma 'C'est pas tous les jours dimanche' forse kritiek uitte op de gele hesjes in Wallonië. Ze zei toen dat de 'gilets jaunes' de volgende keer beter moesten nadenken als ze voor Ecolo stemden, want dat alle taksen op brandstof milieutaksen waren. "Dit professioneel wangedrag en de vele reacties op de opschorting ervan hebben de directie overtuigd van de onmogelijkheid dat mevrouw Praet kan voldoen aan het criterium van onafhankelijkheid, wat essentieel is voor de zender", zo zei de directie gisteren na een onderhoud met Praet. Dat de journaliste op non-actief werd gezet, zorgde al voor veel verontwaardiging. Onder anderen premier Michel, Gwendolyn Rutten en Theo Francken namen het voor haar op. (ARA)

