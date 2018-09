RTBF-weervrouw uitgescholden: "Je bent te zwart voor het scherm" 07 september 2018

"Je bent te zwart voor het scherm." Met die boodschap belde een tv-kijkster woensdag na het weerbericht op RTBF naar weervrouw Cécile Djunga. "Ze zei dat ze niets kon zien op het scherm, alleen mijn kleren. Dat ik me moest realiseren dat ik niet geschikt was om op tv te komen, omdat ik te zwart ben. " Djunga nam daarna een videoboodschap op om via Facebook haar boodschap over te brengen. Voor Djunga was het de druppel die de emmer deed overlopen, na een jaar vol racistische boodschappen. "Eerst moest ik erom lachen. Het is dan ook absurd. Maar het houdt niet op. Ik ben het beu om voortdurend racistische, beledigende commentaar te moeten slikken". De reacties bleven niet uit. Rode Duivel Christian Kabasele reageerde al met een steunboodschap. Ook Jean-Paul Philippot, CEO van de RTBF, reageerde verbolgen. "Cécile heeft mij een hele reeks berichten bezorgd die ze heeft gekregen. Het is een stortvloed van bagger waarvoor in een democratische samenleving geen plaats is. We overwegen om deze mensen te vervolgen." Unia opende op eigen initiatief een dossier.

