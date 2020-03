Exclusief voor abonnees RSZ-hervorming blokkeert contractverlenging De Gendt 06 maart 2020

Het contract van Thomas De Gendt bij Lotto-Soudal loopt eind dit jaar af. De 33-jarige aanvalskoning wil graag zo snel mogelijk verlengen en ook de ploeg zit op dezelfde golflengte. "Maar door de nakende RSZ-hervorming zijn de besprekingen voor een paar maanden 'on hold' gezet. Het team wil de mogelijke gevolgen afwachten. Er is dus voorlopig geen akkoord", zegt De Gendt. Meerdere politieke partijen dienden eind 2019 een wetsvoorstel in dat de gunstmaatregel inzake sociale bijdragen voor Belgische sporters en clubs moet afschaffen. Profrenners zouden dan voortaan aan hetzelfde RSZ-tarief belast worden als gewone werknemers. "'Worst case' wordt dat 25% per renner", aldus De Gendt. "Waarmee je, alle rennerslonen samengerekend, uitkomt op een bedrag van 1,5 à 2 miljoen euro extra. Het is niet dat Lotto-Soudal elk jaar 2 miljoen overschot heeft. Ze zullen dat geld ergens moeten halen. Via sponsors. Of... door renners te laten vertrekken." Bij Lotto-Soudal hopen ze stellig dat het niet zo'n vaart loopt.

