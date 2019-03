RSZ-aanpak pas na verkiezingen 13 maart 2019

De sport- en vakbonden kwamen gisteren voor een derde keer samen om te praten over hervormingen van de RSZ en regeling over de bedrijfsvoorheffing. Sportclubs en atleten betalen veel minder sociale bijdragen dan een 'normale' werkgever en -nemer. Een regeling die na het voetbalschandaal onder druk komt te staan. Het zogenaamde 'paritair comité' gisteren was andermaal geen succes. De partijen kwamen opnieuw niet in de buurt van een consensus. Wellicht zal een hervorming nu opgelegd worden vanuit de politiek. Alleen is de vraag wannéér dat zal gebeuren. Aangezien we met een federale regering van lopende zaken zitten, zal daar voor de verkiezingen van 26 mei niets meer bewegen.

