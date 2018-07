RSCA-spion op training Kortrijk 28 juli 2018

00u00 0

De laatste trainingssessie van KV Kortrijk was open. Glen De Boeck merkte meteen een toeschouwer met een notaboek die naar verluidt 'een vriend van Belhocine' is en kwam kijken of de nieuwkomers Hines-Ike en Golubovic al in de basiself zouden staan. De coach strooide zand in de ogen en speelde partijtjes met diverse opstellingen. Kanu staat voor zijn 100ste wedstrijd in

eerste klasse. (ESK)