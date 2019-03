Exclusief voor abonnees RSCA-scout naar Ajax 27 maart 2019

00u00 0

Talentscout Angelo De Gruyter (47) ruilt Anderlecht in voor Ajax. De West-Vlaming was de laatste drie jaar voltijds actief bij RSCA, in totaal werkte hij zeventien jaar voor de recordkampioen. De Gruyter, die onder meer een aandeel had in de ontdekking van Dendoncker, gaat voor Ajax scouten in België en Nederland. (PJC)