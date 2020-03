Exclusief voor abonnees RSCA ontslaat ook scout Eecloo 24 maart 2020

Het regent ontslagen op Anderlecht. De club heeft na Pär Zetterberg ook afscheid genomen van Pieter Eecloo, die na de exit van Frank Arnesen een leidinggevende functie had binnen de scouting. Door de komst van 'Head of Sports' Peter Verbeke was Eecloo overbodig geworden.