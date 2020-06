Exclusief voor abonnees RSCA en Malinwa op stage in Tubeke 08 juni 2020

De verplaatsing is met de fiets te maken - zo dichtbij is het. Anderlecht en KV Mechelen hebben van het nationaal oefencentrum in Tubeke de bevestiging gekregen dat ze er deze zomer op stage kunnen. Malinwa gaat begin juli trainen in de accommodaties van de Rode Duivels, van RSCA is nog geen datum bekend. (PJC/ABD)