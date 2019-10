Exclusief voor abonnees RSCA claimt nog 500.000 euro van Suárez 19 oktober 2019

Juist is juist, meent Anderlecht. En dus heeft paars-wit bij de FIFA een nieuwe zaak aangespannen tegen ex-speler Matías Suárez (31). De voormalige Gouden Schoen verbrak in 2016 onrechtmatig zijn contract - hij vond het niet meer veilig in Brussel na de aanslagen - en tekende toen transfervrij bij Cordoba. De FIFA oordeelde vervolgens dat de Argentijn en Cordoba een schadevergoeding van 1,4 miljoen euro aan Anderlecht moesten betalen. RSCA heeft voorlopig slechts 900.000 euro ontvangen en doet er nu alles aan om ook de resterende centen te krijgen. Komt het niet tot een vergelijk, dan riskeert Suárez een speelverbod bij zijn huidige club River Plate en de nationale ploeg. (PJC)