Rozetruidrager werd in 2016 vier maanden geschorst: "Dat was geen dopingzaak" 15 mei 2018

Simon Yates is niet onbesproken. In 2016 - de Brit was toen 23 - werd hij door de UCI vier maanden aan de kant gezet nadat hij positief testte op Terbutaline. Astmapatient Yates wist naar eigen zeggen niet dat hij toen een verboden stof gebruikte. Nu hij rozetruidrager is, komt dat onderwerp toch weer even ter sprake. Maar ploegleider Matthew White verdedigt zijn renner door dik en dun. "De fout lag bij de ploegdokter die vergeten was een vrijstelling aan te vragen voor dat middel tegen astma. Simon heeft al last van astma sinds zijn jeugd. Dat was toen een pure administratiefout. Ik vind dit absoluut geen dopingcase. Net als wat Froome betreft, als je mijn mening vraagt. Maar bij Yates was dat al zeker niet het geval. En ja, hij heeft nog steeds astma. Ondertussen is hij wel met alles in orde. Een TUE heeft hij niet eens nodig." (DNR)

