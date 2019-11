Exclusief voor abonnees Rozenkweker mag zich hofleverancier noemen 21 november 2019

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zes nieuwe gebrevetteerde hofleveranciers in het paleis ontvangen. Eén van hen is Rudy Velle uit het West-Vlaamse Oudenburg. Hij en zijn vrouw Ann Boudolf zijn de eigenaars van Lens Roses, een 150 jaar oud bedrijf waar 850 soorten tuinrozen gekweekt worden. Die bloemen bloeien nu al in de tuin van het kasteel van Laken en aan het buitenverblijf in Ciergnon. Onder de andere nieuwkomers onder meer een zaak in beddengoed en een verkoper van tuinmeubilair. De lijst met gebrevetteerde hofleveranciers telt nu 123 uitverkorenen. (PhG)