Roze spreeuw uitzonderlijk in onze contreien 01 juni 2018

De roze spreeuw zakt dit jaar uitzonderlijk af naar ons land. Dat komt volgens Natuurpunt door het mooie weer, dat zorgt voor meer insecten. De soort is in ons land erg zeldzaam: ze werd tot nog toe maar 22 keer waargenomen. De roze spreeuw overwintert vooral in India. Tijdens het broedseizoen trekt de soort naar Oost-Europa, onder andere naar Bulgarije, Hongarije en Turkije. Maar dit jaar lijkt het vogeltje opvallend meer onze kant uit te komen. De voorbije dagen tekende zich onder andere in Italië, Oostenrijk en Frankrijk een stevige invasie af. En intussen hebben de eerste exemplaren ook België en Nederland bereikt. (LvB)

