Roze Plopsawagen verkocht voor 280 euro

Op een online veiling heeft deze knalroze Plopsawagen 280 euro opgebracht. Veel interesse was er niet voor de oude Chrysler van het Duitse pretpark Holiday Parker. Er waren slechts vijf biedingen en de eindsom bedroeg slechts 60 euro meer dan het openingsbedrag. Een koopje voor een Chrysler Stratus Cabrio zou je denken, maar de wagen verkeert in slechte staat: het lederen interieur is versleten, hij start niet en de boorddocumenten ontbreken. De Chrysler was één van de laatste oude wagens die tot een paar jaar geleden nog meereden in de Plopsaparade. Ondertussen heeft het pretpark een volledig vernieuwd wagenpark. (GUS)

