Roze nageltjes of niet Zsa Zsa is lelijkste hond ter wereld 25 juni 2018

Ze had dan wel roze gelakte nageltjes, maar het mocht niet baten. Of net wel uiteraard, afhankelijk van hoe je het bekijkt. De Engelse bulldog Zsa Zsa is afgelopen weekend gaan lopen met de trofee van 'Lelijkste Hond ter Wereld'. Een behoorlijk lange tong, een onderbeet om u tegen te zeggen en een verdwaasde blik. Dat is in een notendop hoe je de 9-jarige viervoeter zou kunnen omschrijven. Dat vond ook de jury van de 'schoonheidswedstrijd', zaterdag in Petaluma, ten noorden van San Francisco. Het is al de dertigste keer dat de lelijkste hond ter wereld wordt verkozen. Het doel is om aan te tonen dat ook bij huisdieren ware schoonheid vanbinnen zit. Zsa Zsa, afkomstig uit de Amerikaanse staat Minnesota, krijgt een prijs van 1.500 dollar. Daarmee kan je al eens een paar keer naar de beautyfarm.

