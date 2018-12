Roze kerst 08 december 2018

00u00 0

Van een roze kerst zijn we dankzij Filliers nu al verzekerd. In een fles met een hoog blingbling-gehalte wacht een fruitjenever op basis van gedistilleerde graanalcohol, mét toevoeging van sappen van granaatappel, framboos en (jawel) roze pompelmoes. Prijs per fles (70 cl, 20%) Filliers Pink Fruitjenever: 12,99 euro. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN