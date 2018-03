Roza is 103, maar leest nog elke week een boek 31 maart 2018

Roza Closen mag deze maand dan wel 103 zijn geworden, ze verslindt nog iedere week minstens één boek. Dat vonden ze bij de bib in Boom zo straf, dat ze hun oudste lezeres ooit een bloemetje schonken. In de bibliotheek komt Roza niet meer zelf, maar om de drie weken wordt in het rusthuis een nieuwe lading boeken geleverd. "Het liefst lees ik over de liefde", zegt Roza. "Ik ben fan van schrijvers als Catherine Cookson en Danielle Steele. Romans met geweld zeggen me dan weer veel minder. Vroeger las ik ook detectives. Soms ga ik zodanig op in het verhaal, dat ik er zelfs 'Blokken' voor oversla." Roza heeft wel één voorwaarde: het moeten boeken zijn in grootletterdruk. "Die lezen aangenamer, omdat het lettertype groter en vetter gedrukt staat. De kleine lettertjes kan ik niet goed meer lezen." (BCOR)

