Exclusief voor abonnees Rouwregister voor politiehonden 04 februari 2020

De politiezone Damme/ Knokke-Heist heeft een rouwregister geopend voor de twee honden die afgelopen weekend om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeval, Drago en Blue. "Zo hopen we onze hondengeleider Bjorn een hart onder de riem te steken", klinkt het. "Het is de bedoeling dat we nadien alle reacties bundelen en het rouwboek overhandigen aan Bjorn en bij uitbreiding ons voltallige hondenteam."

