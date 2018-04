Rouwregister voor crème van een 'Goolie' 10 april 2018

In het gemeentehuis van Heist-op-den-Berg werd gisteren een rouwregister geopend voor de overleden wielrenner uit deelgemeente Hallaar. 'Woorden komen tekort', 'Uit het oog, niet uit het hart', 'Diep getroffen door het overlijden van deze jonge en beloftevolle wielrenner': het rouwregister loopt snel vol met steunbetuiging voor familie en vrienden. "Michael was een crème van een jongen", zegt Brent Vermeulen. "'Goolie' woonde op 500 meter van mijn deur en we zaten samen in de klas. Je kon er leut mee maken en hij had altijd een lach op het gezicht. Ik kan het nieuws nog altijd niet vatten. Ik heb een halve dag verlof genomen omdat ik er niet goed van ben." Wie een boodschap wil nalaten, is welkom tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. (AVH)

