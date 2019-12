Exclusief voor abonnees Rousseau (sp.a): "Van mij mag Wilmès premier blijven" 28 december 2019

00u00 0

Als het van sp.a-voorzitter Conner Rousseau afhangt, mag Sophie Wilmès (MR) premier van het land blijven. Dat zegt hij in een interview met het magazine 'Newsweek'. "Ik heb op heel korte tijd een enorme bewondering gekregen voor onze premier. Ik kende haar eigenlijk niet goed, ik had ook in Vlaanderen nog niet veel van haar gezien. (...) Maar eigenlijk vind ik dat een heel straffe madam. Van mij mag ze premier blijven." Vandaag is Sophie Wilmès premier in lopende zaken van de restregering. Of ze kans maakt om aan te blijven is koffiedik kijken. Maar verschillende politici zijn van mening dat het na twee Franstalige premiers aan een Vlaming is. Bovendien zijn de Franstalige liberalen al goed bedeeld. Didier Reynders is voor ons land Europees commissaris geworden. Doorgaans kan dezelfde partij niet de premier leveren. (IVDE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis