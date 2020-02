Exclusief voor abonnees Rousseau begint tour langs markten (maar noem het geen kiescampagne) 21 februari 2020

Onder het motto 'Ben jij de stilstand in dit land ook beu?' trekt sp.a-voorzitter Conner Rousseau de volgende drie weken langs verschillende markten in Vlaanderen. Gisteren trapte hij zijn tournee af in zijn thuisstad Sint-Niklaas. "We willen vooruit, op zoveel vlakken", zei Rousseau. "Daarover willen we in gesprek gaan met de mensen, de markt is daarvoor een uitgelezen plek. Voor hen is het onbegrijpelijk dat de regeringsvorming zo lang duurt." Zo lijken de marktbezoeken al op een vroege verkiezingscampagne, maar dat ontkent Rousseau. "Dit was sowieso al langer gepland. Ik ben een nieuwe politicus die niet in de bubbel van de Wetstraat wil leven. En laat het duidelijk zijn: nieuwe verkiezingen zijn voor ons geen oplossing."

