Roularta krijgt groen licht voor overname Mediafin 08 maart 2018

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft haar fiat gegeven voor de overname van 50% van Mediafin door Roularta. Tot dusver was Mediafin, de uitgever van 'De Tijd' en 'L'Echo', voor 50% eigendom van De Persgroep. Maar vorig jaar verkocht Roularta haar belang van 50% in Medialaan (VTM, Qmusic) aan De Persgroep. In ruil was De Persgroep bereid om haar belang in Mediafin te verkopen aan Roularta, bovenop een som van netto 217,5 miljoen euro. Door de goedkeuring van de verkoop zal Mediafin nu geleid worden door Roularta en de Franstalige mediagroep Rossel. Eerder was ook al de deal van De Persgroep en Medialaan goedgekeurd. Nu de twee deals groen licht hebben gekregen, kan de integratie van De Persgroep en Medialaan uitgerold worden. Roularta versterkt dan weer zijn financiële media, waartoe onder meer 'Trends/Tendances' en 'Fiskoloog' behoren.

