Rouches zwaar onderuit Celtic 4 Standard 1 16 juli 2018

Een verplaatsing naar Celtic - het oogt mooi als je er vooraf over nadenkt. Mythisch stadion, een stevige tegenstander. Voor Standard dé grote test voor de Supercup tegen Club Brugge volgende week. De ploeg reisde vrijdag al af naar Schotland en werkte er nog een training af op de oefenvelden van Celtic. Gisteren probeerde trainer Michel Preud'homme nog verschillende zaken uit. Hij startte in een 3-5-2-veldbezetting. Junior Edmilson pakte bijvoorbeeld de volledige linkerflank voor zijn rekening. Maar Standard kwam al na een kwartier op achterstand. Edouard scoorde met een knal in de winkelhaak. Nadat de gelijkmaker van Djenepo van de lijn werd gehaald, maakte Dembélé er aan de overkant 2-0 van na een inschattingsfout van Cavanda. Dan al mission impossible voor de Rouches. En het kon nog erger. McGregor zorgde voor een 3-0-achterstand bij de rust.

