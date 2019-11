Exclusief voor abonnees Rouches zonder verdere averij terug van Guimarães 30 november 2019

De blik richting Cercle Brugge. Na de dreun tegen Vítoria hield Standard nog een recuperatietraining aan het hotel in Portugal. In de namiddag vertrokken de Rouches richting Luik, waar ze gisteravond rond half zeven veilig landden. Zondagmiddag willen de Rouches de rug rechten tegen Cercle Brugge. Ook om de fans iets terug te geven. Zeker na de verloren thuismatch tegen KV Mechelen drie weken geleden - een accident de parcours. De Luikenaars hopen bovendien om zo lang mogelijk in het spoor te blijven van leider Club Brugge. De uitmatch in Guimarães leverde alleszins geen extra blessures op. Ze gaan 'full force' richting Cercle Brugge. (FDZ)