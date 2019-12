Exclusief voor abonnees Rouches zonder Oulare naar Moeskroen 07 december 2019

00u00 0

Michel Preud'homme kan zondag niet rekenen op Obbi Oulare. De aanvaller sukkelt met de knie en is niet klaar voor de verplaatsing naar Moeskroen. Bezorgd zijn ze niet bij de Rouches. "In pincipe is hij niet lang out", aldus MPH. Over Maxime Lestienne (hamstrings) valt de beslissing vandaag. Hij trainde gisteren alleszins mee met de groep.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis