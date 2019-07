Exclusief voor abonnees Rouches scoren niet tegen Sels Standard 0 Straatsburg 2 15 juli 2019

Standard leed zaterdagnamiddag zijn eerste nederlaag van de voorbereiding. De Rouches hadden het in Seraing niet onder de markt tegen het Franse Strasbourg. Op het kwartier kwamen de bezoekers - met Sels tachtig minuten in de ploeg - op voorsprong na tussenkomst van de VAR. De bal ging op de stip, Ajorque zette de 0-1 op het bord. De aanvaller verdubbelde de score na de rust. Opvallend: in doel was er geen sprake van Milinkovic-Savic. Bodart en Gillet speelden elk één helft.

