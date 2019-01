Rouches plukken Raskin weg bij AA Gent 24 januari 2019

Nicolas Raskin heeft een langdurige overeenkomst getekend bij Standard. De inmiddels 17-jarige middenvelder werd anderhalf jaar geleden door AA Gent weggeplukt bij Anderlecht, maar hij kon bij de Buffalo's niet de verwachte doorbraak forceren. Uiteindelijk speelde Raskin slechts 8 minuten voor het eerste elftal, vorig jaar in februari tegen STVV. Raskin keert bij Standard terug naar de club waar hij al actief was van 2008 tot 2015. Hij zal er trainen met de A-ploeg, maar spelen bij de beloften. Standard ziet zijn terugkeer als een investering in de toekomst. (RN/FDZ)