Exclusief voor abonnees Rouches ontspannen richting Genk 17 april 2019

Gisteren was het een hoogdag voor een hondertal kinderen van Kids Club 'les Loups Garouches' van Standard. Zij mochten gisteren de training van hun helden/idolen bijwonen. De sfeer was ontspannen op l'Académie. Djenepo en maats signeerden en poseerden voor hun jonge fans. De aanloop naar de kraker tegen Racing Genk vrijdagavond verloopt in een opperbeste sfeer. (FDZ)

