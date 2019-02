Rouches grijpen naast Avenatti, maar strikken Halilovic 01 februari 2019

Sclessin kende een drukke 'Deadline Day'. De Rouches namen niet alleen afscheid van Luyindama, ook Uche Agbo (23) verliet Standard. De Nigeriaanse international trekt opnieuw naar Spanje. Rayo Vallecano huurt hem tot het einde van het seizoen en liet ook een aankoopoptie in de overeenkomst opnemen. Standard speurde ook vlijtig naar versterking, maar ving bot bij Felipe Avenatti (25). Kortrijk huurt de Uruguayaanse aanvaller van het Italiaanse Bologna en Preud'homme wou hem bij de Rouches, maar dat lukte niet. De Kroatische international Alen Halilovic (22) streek wél in Luik neer én vond een akkoord voor een uitleenbeurt van anderhalf seizoen mét optie. De aanvallende middenvelder kreeg bij AC Milan dit seizoen enkel - drie keer - speelgelegenheid kreeg in de Europa League. Hij gold ooit als een supertalent en trok op zijn 17de van Dinamo Zagreb naar Barcelona. (FDZ/ESK/SJH)

