Rouches azen op Hagi junior 06 augustus 2018

Standard heeft zijn oog laten vallen op de 19-jarige middenvelder Ianis Hagi - zoon van legende Gheorghe - van het Roemeense Viitorul Constanta. De Rouches zijn hem gaan scouten in de Europa League-wedstrijd tegen Vitesse. Hagi staat te boek als een groot talent: hij is voor de tweede keer genomineerd voor de Golden Boy award. Twee jaar geleden maakte hij de overstap naar het Italiaanse Fiorentina, maar sinds januari speelt hij opnieuw bij Viitorul. Volgens lokale media zou Standard de onderhandelingen zijn gestart. Viitorul haalde met de Rus Amir Natkho al een vervanger in huis om het - eventuele - vertrek van Hagi op te vangen. (FDZ)